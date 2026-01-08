Dzisiaj opowiemy Wam o mrocznym UB. Skąd ta nazwa? Gdzie się szkoliła kadra dowódcza? Czy ludzie zawsze współpracowali ze służbami z własnej woli? Jak potworne tortury stosowali ubecy w katowniach? Jak DJ-wyklęty zakończył istnienie UB i czy ma znaczenie fakt, że był Żydem? O tym wszystkim opowiemy