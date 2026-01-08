Czerwone Gestapo - kaci z Urzędu Bezpieczeństwa
Dzisiaj opowiemy Wam o mrocznym UB. Skąd ta nazwa? Gdzie się szkoliła kadra dowódcza? Czy ludzie zawsze współpracowali ze służbami z własnej woli? Jak potworne tortury stosowali ubecy w katowniach? Jak DJ-wyklęty zakończył istnienie UB i czy ma znaczenie fakt, że był Żydem? O tym wszystkim opowiemyBasTajpan
Komentarze (37)
Lub na stryczek.
Taki trochę niewygodny temat dla tuskobotów walczących o przywrócenie emerytur ubekom i esbekom.
@KwadratF1: wypraszam sobie moi towarzysze są przeciwni imperialistycznej polityce putina i tego że prześladuje naszych towarzyszy w Rosji