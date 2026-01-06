Ostatnio wyszedłem z pracy do sklepu oddalonego o jakieś 30 metrów od kołchozu.

Jakaś paniusia grzebała na tylnym siedzeniu samochodu trzymając w ręku smycz z wielkim owczarkiem. Oczywiście nauczony doświadczeniem trzymałem odległość i zacząłem iść po trawniku a nie chodniku. Mimo wszystko to bydle ruszyło na mnie z zębami.

Na szczęście smycz była krótka i zaczepiła się o jakiś element w drzwiach samochodu bo tępa dzida nie była w stanie utrzymać tego Pokaż całość