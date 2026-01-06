Czy Polska policja wywaliła już psiare na zbity ryj?
Człowiek broniący swoich psów przed amstaffem jest ofiarą policyjnego debilizmu i jeszcze się tym chwalą.theOstry
Komentarze (56)
najlepsze
Kuźwa, co ja czytam????? Facet miał pieska po główce pogłaskać i wydać komendę "waruj"? Bronił swoich psów tym co miał pod ręką. Ja podobnie broniłbym swoich kotów, dziecka, żony czy kogokolwiek innego. Medal mu powinni dać, bo wyeliminował agresywne bydlę, nad którym właścicielka nie panowała, a nie go po sądach ciągać. A babsko zamiast krzyczeć mogła wskoczyć pomiędzy pieski i ratować swojego pupilka
Piszcie skargi na maila kontaktowego kppplonsk@ra.policja.gov.pl
https://mazowiecka.policja.gov.pl/wpn/kontakt/1082,Kontakt-do-Komendy-Powiatowej-Policji-w-Plonsku.html
Przecież to jest niedopuszczalne żeby policjant takie rzeczy pisał. Kiedyś jakiś pies będzie próbował was zabić albo kogoś z waszej rodziny a ona wsadzi was do paki ze znęcanie się nad pieskiem bo śmieliście się odpędzić
@arsenalgear: Oczywiście, że istnieją takie okoliczności. P-----c czasami jest jedynym rozwiązaniem.
Wyobraźcie sobie że atakuje was w domu wlamywacz, bronicie się, włamywacz zostaje pokaleczony. Policja rozdziela sprawy i włamywacza uniewinnia bo straty z tytułu włamania nie przekroczyły 500 zł, a ofiara dostaje wyrok za atak na włamywacza. To jest taka kur.... z logiki jaką tylko polskie służby potrafią zrobić.
A jeszcze jakby włamywacz miał 16-17 lat, ale wyrośnięty i gruby, to na 100% byś trafił do pierdla jakby bandycie coś się stało.
Ten dziadek to powinien jeszcze tępą stroną przywalić tej właścicielce psa skoro już któryś raz jej pies wystartował bez smyczy do jego psów...
Wg policji jej pies był lepszy od jego psów. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jakaś paniusia grzebała na tylnym siedzeniu samochodu trzymając w ręku smycz z wielkim owczarkiem. Oczywiście nauczony doświadczeniem trzymałem odległość i zacząłem iść po trawniku a nie chodniku. Mimo wszystko to bydle ruszyło na mnie z zębami.
Na szczęście smycz była krótka i zaczepiła się o jakiś element w drzwiach samochodu bo tępa dzida nie była w stanie utrzymać tego