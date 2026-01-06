Kluczowe polskie systemy zmieniają właściciela
Kanadyjski CGI sfinalizował przejęcie Comarch Polska, spółki odpowiedzialnej za rozwój i utrzymanie kluczowych systemów informatycznych polskiego sektora publicznego. Oznacza to, że obsługa strategicznych systemów państwowych,w tym ZUS, NFZ, ARiMR, przechodzi pod kontrolę zagranicznego właściciela.FredOnizuka
Komentarze (156)
Ale p--------z. W większości krajów spółki z zagranicznym kapitałem nie dostaną możliwości administrowania systemami państwowymi. Nie ma znaczenia czy to będzie program do obsługi szkół w powiecie, czy administracja oprogramowaniem radaru.
To jest dostęo donbardzonwrażliwych danych łącznie z możliwością ich fałszowania.
Comarch macza palce od w pierdłowatych programów dla gmin, po strategiczne jak ZUS czy NFZ.
@Wiedzmumin: p---------a. Pisz normalnie. Nie żyjemy w Korei Północnej. No chyba że Białek i to normalne słowo cenzuruje xD
@pyszniarz: no tak, bo inna firma z Polski sprawdzi czy czasem nie ma w nich żadnych tylnych wejść. O tak zadna firma na swiecie nie zostawila sobie nigdy furtki w oprogramowaniu. Oczywiście wszystkim ufamy na miliardy procent.