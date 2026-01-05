Kto żyje w Krakowie ten się w cyrku nie śmieje
Od 1 stycznia w Krakowie działa Strefa Czystego Transportu (SCT). Straż miejska już przeprowadziła około 500 kontroli, nakładając mandaty na kilku kierowców, głównie za agresywne zachowanie.pafcio80
@Mr_Tom: gdyby przeprowadzono referendum to wtedy można powiedzieć że większość to czy tamto.
Niestety pomimo realnych możliwości, wciąż dla polityków wygodniejszy jest system przedstawicieli, a w takim wypadku można mówić że większość przedstawicieli coś tam.
@Mr_Tom: To tak jakby napisać, że większość z Was tutaj popiera Tuska, migrantów czy zakaz aborcji. Albo że wrocławianie chcą Sutryka.
Mieszkańcy mają g.no do gadania, a przed wyborami każdy polityk jest święty.
Władza reprezentuje lud, lud tego nie chce.