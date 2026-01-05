Katarzyna G. skazana za wulgarne wpisy o Mai z Mławy
Katarzyna G. skazana za obraźliwe wpisy o zamordowanej Mai z Mławy i jej rodzinie.digital-nexus
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 47
- Odpowiedz
Katarzyna G. skazana za obraźliwe wpisy o zamordowanej Mai z Mławy i jej rodzinie.digital-nexus
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (47)
najlepsze
Ty sam masz konto 5 i na nim ponad 5000 akcji ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Komentarz usunięty przez autora
A jak nie ma, to jeszcze lepiej. Życie z komornikiem na dupie wcale nie jest fajne :)
I jakie 150k?
Poczytaj sobie, ile kosztuje opublikowanie przeprosin w fakcie i SE. Te 150 to mniej niż połowa.
I ile te 150 to komornik jeszcze jakoś ściągać będzie, a za niewykonanie wyroku sądu to chyba można