Jak zylo sie w Wenezueli za Maduro?
Warto przypomniec jak wygladalo zycie zwyklych ludzi w Wenezueli dzieki duetowi Chavez/Maduro. -z najbogatszego kraju ameryki lacinskiej do zycia za 1 dolara dziennie -wielodniowe/tygodniowe braki pradu -braki wody pitnej -upodleni ludzie czekajacy i czerpiacy wode przy rzece, cieknacych rurach ...uh29
Najechali obcy kraj bo chinole zaczeli tam zapuszczać swoje wici na rope. Ale tego w tv nie powiedzą żeby nie podpaśc chinolom.
Usa ubiegło chinczykow
Wcześniej USA importowało dużo ropy od Wenezueli ale USA wybrało bliski wschód, taka inwazja była wtedy bardziej opłacalna. Teraz bardziej opłacalna była inwazja na Wenezuele i
po prostu są ludzie umocowani w partii albo coś im tam maduro dał albo jeszcze jeden latrynoamerykański fenomen - thirdworldism. Oni tam mają straszny kompleks Ameryki więc jak ktoś wymachuje pięścią na wuja Sama to jest bardzo lubiany
A tak się żyje w Ameryce północnej.
@Lilac: Czyli komunizm działa gdyby nie USA