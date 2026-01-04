Polski mikrobiolog prowadził własną wojnę z hitlerowcami. Otruł ponad 150.
Wybitny polski mikrobiolog Franciszek Witaszek miał otruć podczas wojny nawet 150 hitlerowców wytypowanych przez polskie podziemie. Wykorzystywał do tego chorobotwórcze bakterie tyfusu.Bobito
@stiv30: byłbyś bezpieczny ( ͡º ͜ʖ͡º)
W ten sposób wojny raczej się nie wygrywa.
Liczba otrutych 150 Niemców jest z d--y wzięta.
Nie wiadomo nawet kto to policzył.
W sumie cały zespół trucicieli liczył 30 osób