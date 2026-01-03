Zmarł profesor Andrzej Paczkowski
Profesor Andrzej Paczkowski był wybitnym historykiem, autorem wielu książek i artykułów z zakresu najnowszej historii Polski, a także taternikiem i alpinistą oraz wieloletnim prezesem Polskiego Związku Alpinizmu.Histmag
Komentarze (15)
@Fixusa: Popełnił bardzo dobrą książkę o stanie wojennym. Bardzo ceniony w środowisku badacz dziejów najnowszych Polski. Z jego syntezy "Pół wieku dziejów Polski 1939-1989" nawet się uczyłem do egzaminu.
historyk z dostępem do źródeł o których ty możesz jedynie pomarzyćz olbrzymią wiedzą ukształtowaną na kilkudziesięciu latach badań, twierdzący, że Wałęsa nie był kapusiem kontra wykopek z wiedzą z gazet i jutuba:)
Wynik :
Wykopek wygrywa :)
Buehehehehehe
Do końca twierdził że Wałęsa nie był kapusiem.
Taka jest prawa , ta mnie ładna o tym człowieku. Typowy historyk "salonu".