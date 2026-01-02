Najbardziej bulwersujący w tym wszystkim nie jest jednak sam przelew, ale kontekst etyczny. Przypomnienie wyroku z 2016 roku w sprawie afery Tapie (gdzie uznano ją za winną zaniedbań, które kosztowały francuskich podatników 400 mln euro) rzuca cień na całą instytucję. Argumentacja sądu o "międzynarodowej renomie" jako tarczy chroniącej przed karą to definicja podwójnych standardów wygląda na to, że im wyżej jesteś w strukturach władzy, tym prawo staje się bardziej sugestią niż obowiązkiem.