Szefowa EBC zarabia krocie. Znacznie więcej, niż podają oficjalne dane.
Rzeczywiste wynagrodzenie Lagarde (z dodatkami, emeryturą itp.) wynosi ok. 726 tys. € rocznie, to 4 razy więcej niż wynagrodzenie szefa Fed Jay Powella. Przypomnijmy, że w 2016 roku Christine Lagarde została skazana w aferze Tapie, ale nie dostała kary z powodu swojej "międzynarodowej renomy".GRUBY140
Komentarze (23)
