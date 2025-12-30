Uwierzyła w koniec świata. Porwała czworo dzieci i uciekła do Europy
Amerykańska policja poszukuje 35-letniej Elleshii Seymour, mieszkanki stanu Utah, która została oskarżona o uprowadzenie czwórki swoich dzieci i ucieczkę do Europy. Kobieta miała uwierzyć, że do Salt Lake City zbliża się apokalipsa.rybak_fischermann
- #
- #
- #
- #
- #
- 22
- Odpowiedz
Komentarze (22)
najlepsze
Komentarz usunięty przez autora
tacy świadkowie jehowy tylko w gorszym stylu i z gorszymi itemami, jak np: magiczna bielizna