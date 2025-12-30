Mam nadzieję, ze chorwacka opieka społeczna już się na protestanckie szurostwo z redneckiego interioru amerykańskiego zasadza, żeby zademonstrować idiotce czym się różni europejskie rozumienie relacji między jednostką, a państwem, od jankeskiej samowoli z jakichś archaicznych bible beltów ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )