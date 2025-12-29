Wykopię z szacunku do grafików, ale mam mieszane odczucia. Widać duże napracowanie przy makiecie, ale czuć, że za projektem stał jakiś boomer i zrobił z tego nudną prezentację rodem ze szkoły lat 90. Slajd pustego miasta bez ludzi, przebitek na aktualne miejsca w Lublinie i nudny do porzygu lektor. Grafika jak w KCD, a wyszedł mdły film jak g---o-filmiki o używkach puszczane na godzinie wychowawczej. Duży zmarnowany potencjał.