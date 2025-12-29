Niezwykła animacja Lublina z 1569 roku
Wrzucam projekt mojego znajomego, który w przyszłości pozwoli na wirtualny spacer po mieście sprzed 450 lat!Momosuk
Czy to jest Unreal Engine?
Grafik był tylko jeden. Ja. I nie wiem, czy
A stypendium jest dla twórców rozmaitych dzieł kultury. Cieszę się, że komisja konkursowa doceniła moją pracę.