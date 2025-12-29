Akcja poszukiwawcza na Bałtyku. "Człowiek za burtą"
Pochodzący z Polski pasażer znalazł się w niedzielę za burtą promu Skania należącego do Unity Line. Do wypadku doszło w okolicy Sassnitz. Akcję poszukiwawczo-ratowniczą na Bałtyku koordynowała niemiecka służba ratownictwa morskiego.murarz13
Komentarze (42)
najlepsze
Komentarz usunięty przez moderatora
Ostatni prom ( ͡º ͜ʖ͡º)
"...Akcję poszukiwawczo-ratowniczą na Bałtyku koordynowała niemiecka służba ratownictwa morskiego...".
Przepis na nieudaną akcję ratunkową gotowy. ¯\(ツ)/¯
Myślę, że taki zamysł mogła mieć osoba co wypadła. Bo raczej jeśli ktoś cię nie wyrzuci, to żeby wypaść trzeba się postarać.
@maniek-maniewski: Zaraz tacy jak ty będą Niemców obwiniać za takie rzeczy jak przymrozki czy własna nadwaga xd