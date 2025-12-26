Budowa lotniska Navi Mumbai to jedno z najbardziej spektakularnych przedsięwzięć infrastrukturalnych ostatnich lat. Aby stworzyć miejsce na pasy startowe i infrastrukturę lotniskową, inżynierowie musieli dosłownie zetrzeć z powierzchni ziemi całe wzgórza oraz przekształcić podmokłe tereny w stabilne podłoże.