Lotnisko Navi Mumbai - projekt, który wymagał wyrównania całych gór
Budowa lotniska Navi Mumbai to jedno z najbardziej spektakularnych przedsięwzięć infrastrukturalnych ostatnich lat. Aby stworzyć miejsce na pasy startowe i infrastrukturę lotniskową, inżynierowie musieli dosłownie zetrzeć z powierzchni ziemi całe wzgórza oraz przekształcić podmokłe tereny w stabilne podłoże.koral_koloru_koralowego
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 44
- Odpowiedz
Komentarze (44)
najlepsze
Wow, DOSŁOWNIE musieli zetrzeć? Tarką czy ki c--j? DOSŁOWNIE XD