Ktoś przelał prawie milion dla Fundacji Wolnego Oprogramowania (Project GNU)
Fundacja Wolnego Oprogramowania, jedna z najważniejszych instytucji stojących za ideą wolnego i otwartego oprogramowania, otrzymała wyjątkowy prezent świąteczny. Na konto organizacji trafiło 900 tysięcy dolarów przekazane przez dwóch anonimowych darczyńców. Kwota ta znacząco przekracza planowany...jestemjakijestem1212
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 12
- Odpowiedz
Komentarze (12)
najlepsze
A korporacje, co wykorzystuja ich software tyle zarabaiją na minutę xD O ile nie na sekundę xD
Taki świat mamy.
Warto raz na jakiś czas rzucić tam kilka dolarów.