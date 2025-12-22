Został nieco niesprawiedliwie zaszufladkowany na podstawie kilku radiowych piosenek (zwłaszcza tej z katalogu świątecznych), a stworzył sporo dobrej muzyki.



Przy tym podobno przyzwoity, nienachalny chłop. Było o nim słychać tylko w związku z muzyką, a nie z życiem prywatnym, które swoją drogą miał uporządkowane: z jedną kobietą przez ponad 50 lat, bez skandali obyczajowych, niepłynący z tłumem celebryctwa