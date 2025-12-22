Chris Rea nie żyje
Legendarny muzyk miał 74 lata. O jego śmierci poinformowała redakcja BBC. W ostatnich latach Chris Rea zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi, w tym z chorobą nowotworową i powikłaniami po udarze. Mimo to do końca pozostawał aktywny artystycznie, koncertując i nagrywając nowe utwory.Stopa_Szopa
Przy tym podobno przyzwoity, nienachalny chłop. Było o nim słychać tylko w związku z muzyką, a nie z życiem prywatnym, które swoją drogą miał uporządkowane: z jedną kobietą przez ponad 50 lat, bez skandali obyczajowych, niepłynący z tłumem celebryctwa
To hell. ( ͡° ʖ̯ ͡°)
https://www.youtube.com/watch?v=BLVSGZVgOkc
