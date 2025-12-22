Zainwestowaliśmy w czołgi, armaty i inne akcesuaria do zabijania, które nie wytwarzają żadnej wartości dodanej. Tylko po to, żeby sobie zmierzyć długość przyrodzenia w porównaniu z innymi krajami. Ale kiedyś przyjdzie recesja, inflacja i trzeba będzie wypić to militarne p--o, które Polska teraz nam warzy. Albo Polska wywoła wojnę lub dołączy się do ataku, aby wykorzystać te swoje militarne zabawki.