MON kupiło Hutę Częstochowa.
MON przejmuje Hutę Częstochowa. Resort obrony podpisał akt notarialny kończący proces zakupu zakładu. Jednocześnie zawarto list intencyjny dotyczący współpracy Polskiej Grupy Zbrojeniowej z Hutą Częstochowa w zakresie wykorzystania jej potencjału dla przemysłu obronnego.gerwazy-oko
Ale nie oszukujmy się to też ponury sygnał. Rząd nie nacjonalizuje przemysłu ciężkiego w czasach sielanki. Szykujemy gospodarkę na wojnę, która staje się, niestety, coraz
kapitał jest płochliwy jak sarna. Jeśli fundusz w Nowym Jorku czy Londynie widzi kraj przyfrontowy z "dziurawym" zapleczem dla armii, to uznaje go za strefę zgniotu. Wtedy albo ucieka, albo żąda gigantycznych odsetek za pożyczanie pieniędzy (wyższe rentowności obligacji).
Nacjonalizacja kluczowych aktywów zbrojeniowych to sygnał dla rynków: "Polska jest stabilna, przewidywalna i gotowa do obrony". Dzięki temu giganci IT
@Zle_Japko: samowystarczalne tak. W rękach rządu niekoniecznie. W USA produkcja zbrojeniowa jest z tego co wiem prywatna i działa. Wystarczą odpowiednie przepisy, które zabezpieczą państwo.
Jeśli zwija się ostatnia/kluczowa huta, bo nie wytrzymuje europodatków no to tak, zgadzam się, że trzeba ją przejąć dla bezpieczeństwa, ale jednocześnie trzeba poprawić te podatki, bo jak nam
@GULO666: nie, ale jak wchodze na glowna to fanow ruskiego zamordyzmu z konfy juz tak, na kazdym kroku
Do czego się używa blachy o grubości 3 METRÓW?
Cytat z innego artykułu poświęconego hucie
źródło
Pismaki nie wiedzą o czym piszą, stare, znałem.