Hej Mirki i Mirabelki!
Wczoraj nastąpiła premiera mojej gry i z tej okazji rozdam 1 klucz za każde 100 wykopów losowym osobom wykopującym. A jeśli ten wpis osiągnie 1000 wykopów to rozdam 1 klucz na każde 50 wykopów! Możecie pobrać grywalne demo :)
Od kilku lat pracowaliśmy w kilka osób nad swoją pierwszą grą. Chcieliśmy tu połączyć elementy, które znaliśmy m.in z Heroes of Might and Magic III oraz Civilization V. Wyszła z tego strategiczna gra turowa, gdzie skupiamy się potyczkach w małych grup jednostek przeciwko sobie na ograniczonym obszarze w kształcie hexów. Gra pozwala zarówno na zabawę w trybie single player jak i multiplayer na kilka sposobów. Może podczas świąt znajdziecie chwilę aby zagrać?
Link do gry na Steamie: https://store.steampowered.com/app/2815570/Fur_and_Void/?utm_source=wypok
Oczywiście po wydaniu planujemy jeszcze kilka dodatków i ulepszeń, będę bardzo wdzięczny jeśli podzielicie się swoimi przemyśleniami o tej grze. Będę się starał także odpowiadać na wasze pytania.
#rozdajo #steam #gry #chwalesie #civilization5 #heroes3
https://www.youtube.com/watch?v=m8qTsO4iRDY
furrasy, o nie xD
Samo AI to jeszcze nie grzech, ale byłbym ostrożny w używaniu grafik AI.