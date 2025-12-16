Kobietę doprowadzono do Prokuratury. Usłyszała tam zarzuty usiłowania czynnej napaści na policjanta, nieumyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza oraz kierowania gróźb karalnych. W tym momencie kobieta ma dozór, nie zastosowano wobec niej tymczasowego aresztu.