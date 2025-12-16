Kobieta zaatakowała nożem policjanta. Nie zastosowano wobec niej aresztu.
Kobietę doprowadzono do Prokuratury. Usłyszała tam zarzuty usiłowania czynnej napaści na policjanta, nieumyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza oraz kierowania gróźb karalnych. W tym momencie kobieta ma dozór, nie zastosowano wobec niej tymczasowego aresztu.gerwazy-oko
- #
- #
- #
- 24
- Odpowiedz
Komentarze (24)
najlepsze
https://dziennikpolski24.pl/agresywny-mezczyzna-z-nozem-zostal-zastrzelony-nagranie-z-akcji-policji-w-myslenicach/ar/c1p2-28263411
"Na koniec 2024 roku w Polsce było więcej kobiet niż mężczyzn, a dokładne dane z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) na 31.12.2024 wskazują, że było to
19 418 160 kobiet i 18 144 911 mężczyzn, co oznacza przewagę kobiet na poziomie około 107 na 100 mężczyzn.
@fittrenerka: gadasz jak baba, faceci winni wszystkiego XD
nieumyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza
XD