Wikipedia vs. Wikipedia. Jak spory i dezinformacja zmieniają encyklopedię?
Wikipedia od ponad dwóch dekad była symbolem internetowej współpracy, ale dziś jej neutralność i odporność na wpływy stoandroid_com_pl
Przykładowo, ktoś bez pomyślunku przepisał jakiś akapit z wersji obcojęzycznej, kończąc to wzorem dla idealnie kulistego konia w próżni, jeszcze z błędem. Zgłoszenie czy próba zmiany na coś bardziej użytecznego jest odrzucana, bo podręczniki specjalistyczne (formalnie do szkół średnich, akceptowalne na uczelniach jako uzupełniające) nie są traktowane jako poprawne źródło.
@Laryngoskop: prawdę można przedstawić na wiele różnych sposobów, w zależności od punktu widzenia. Dla jednego marsz niepodległości to zwykły marsz, dla innych to marsz z pod bandera m.in. czarnego słońca.
@Nic_tu_po_mnie: bo generalnie w ideologii Wolnej Kultury raczej prym wiodą ludzie o poglądach wolnościowych i progresywnych, tak jest często w projektach FLOSS czy właśnie wikipedii.
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Murzyni;3944532.html
Dezinformacja pełna para.
P.S. ostatnio sami przyznali że na hosting wydają 2 mln dolarów, więc...
