Niestety (stety), ale informacja staje się: amunicją, paliwem, motorem napędowym, zasobem i elementem wpływającym na wyobraźnię. Dzięki AI IMO już teraz jest możliwe wykreowanie absurdalnych faktów, które zostaną przyjęte za pewnik i wprowadzą w błąd 99% opinii publicznej. Wojna Światów Wellsa to przy tym pikuś, bo wtedy media nie były tak popularne jak teraz, a i jeszcze kilka lat temu trudniej było spreparować "dowody". teraz wystarczy jedna osoba z komputerem podłączonym do Pokaż całość