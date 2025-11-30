Policji w UK odwaliło. Konsultant IT aresztowany w UK za zdjęcie z karabinem.
Chłopina (Jon Richelieu-Booth) pojechał do USA na wakacje, poszedł na strzelnicę, zrobił sobie zdjęcie i zamieścił na LinkedIn. Po powrocie do UK został aresztowany, bo mógł zranić czyjeś uczucia. Clown Word.mocten
No ale musieli kolesia uniewinnić. Jaka szkoda. Ktoś nie zasłużył na awans.
U nas by takiego błędu nie popełnili. Kanalie prawnicze by ciągnęli cyrk długie lata.
Derby councillor Ajit Atwal 'will not resign' over AK-47 Twitter picture - BBC News https://share.google/XW3QnaGAuuU3afEDE
Dobrze ze go złapali.