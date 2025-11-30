UK - areszt i konfiskata sprzętu elektronicznego za zdjęcie z wakacji
13-tygodni piekła. Szykana bez sądu. Represja bez winy. Areszt za nic. Zastraszanie obywateli w UK postępuje.1988BaZyL
Opublikuj w necie zdjęcie broni palnej, znajdź w ziemi jakieś trofeum muzealne albo po prostu nadepnij na odcisk jakiemuś g@wno-ważniakowi. I dość często rozkręca się machina, która ma gigantyczny problem
Już niedługo u nas;)
czyli https://youtu.be/aIKNPYbcxac?t=289 -- wyjaśnione przecież na podstawie innych zdjęci wcześniej zamieszczonych czyli na każdego znajdzie się paragraf a potem zostaje oskarżony o "public order ofense" zakłucanie porządku publicznego.
Czy może chciałbyś aby było jak w Korei Południowej palisz
Na wstępnie pragnę zaznaczyć że Telegraph to prawicowa gazeta.
Pan biedna Chłopina Jon został oskarżony o stalking ( prześladował kogoś/nachodził/wysyłał wiadomości lub coś w tym stylu.
Został aresztowany pod zarzutem posiadania broni palnej z zamiarem wywołania strachu oraz o kolejnym zarzucie prześladowania w związku ze zdjęciem domu, które pojawiło się w jego mediach społecznościowych.
@zomowiec: Tyle tylko, że te zarzuty zostały sądownie oddalone, a panowie policjanci zgarnęli chłopa pomimo tego.