Hyhyhy. Powinni barbórki i inne tego typu bajki „wyplacac” w udziałach :) Albo lepiej - opcjach na udziały.

1. Bardzo szybko pozbyliby się związkowców

2. Bardzo szybko pracownicy sami dążyliby do osiągnięcia wyniku i optymalizacji kosztów

3. Bardzo szybko sami pracownicy doszyliby do ograniczenia zatrudnienia



Ale, żeby o tym pomyśleć to jednak ktoś musiałby mieć przynajmniej dwucyfrowe iq.