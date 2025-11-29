Związkowcy dali zarządowi trzy dni. Gorąco w JSW po obcięciu barbórki
W Jastrzębskiej Spółce Węglowej narasta konflikt między związkami zawodowymi a zarządem. Powodem jest decyzja o drastycznym obniżeniu tegorocznej barbórki - tradycyjnego świadczenia wypłacanego z okazji Dnia Górnika. "Solidarność" poinformowała o wszczęciu sporu zbiorowego z zarządem.gerwazy-oko
- #
- #
- #
- #
- 51
- Odpowiedz
Komentarze (51)
najlepsze
Eeee tyle to nie... ¯\(ツ)/¯
Czy jeśli ktoś ma 30 lat, nie ma przychodów z tytułu pracy ale rodzice ciągle go sponsorują powinien ogłosić upadłość konsumencką?
Jest pasożytem to fakt, ale jest w stanie się utrzymać. Taką samą sytuację mamy tutaj, a to że w dłuższej perspektywie żadnego sensu to nie ma to jest inna sprawa.
1. Bardzo szybko pozbyliby się związkowców
2. Bardzo szybko pracownicy sami dążyliby do osiągnięcia wyniku i optymalizacji kosztów
3. Bardzo szybko sami pracownicy doszyliby do ograniczenia zatrudnienia
Ale, żeby o tym pomyśleć to jednak ktoś musiałby mieć przynajmniej dwucyfrowe iq.