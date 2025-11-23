No to teraz czekamy na tych wszystkich fact checkerow, których mamy ostatnio wysyp. Bo teraz tez rzuca sie prostowac kłamstwa, półprawdy i kalumnie, prawda? Wyjaśnia ta panią i tego typa z yad vashem? A moze jeszcze wrócą do kontka i jego "naukowych" wynurzeń o sfałszowaniu wyborow? Czy potrafili tylko sie pruc do Rymanowskiego, bo za to akurat im zapłacili?