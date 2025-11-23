Na niemieckiej konferencji akademickiej narracja o Polskim kolonializmie.
Tymczasem polscy legioniści na Haiti masowo przechodzili na stronę haitańskich powstańców. Haiti uwieczniło ich za to w swojej 1. konstytucji z 1803 r. W Art. 13. Polacy zostają wymienieni jako Ci nieliczni, którzy mogą zamieszkać w kraju, posiadać ziemię i uzyskać obywatelstwo nowej Republiki.Bobito
Najpierw Yad Vashem, a teraz ta konferencja.
Uwieramy Niemcom i rzydom (żymianom)?
@kanis-sapiens: Od tysiąca lat co najmniej. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Nie, żymianom tylko od 600 lat, gdy Kazimierz Wielki zalegalizował ich osiedlanie się w Królestwie Polskim.
dr Anka Steffen
Absolwentka Viadriny i historyczka Uniwersytetu Wiedeńskiego"
To ja proponuję iść dalej w takich zamyśleniach Polacy oddychali i pili tą samą wodę co Niemcy podczas II WŚ, więc tez są odpowiedzialni za to co Niemcy odwalali.