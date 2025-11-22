Aldi często robi „promocje” na papier Kokett 8 rolek, 3 warstwy, 150 listków. Ostatnio zdecydowali się na bezczelny ruch, żeby w trakcie promocji zmniejszyć gramaturę opakowania. Oczywiście po promocji pewnie papier zostanie ze standardową ceną, ale że zmniejszoną gramaturą. Co ciekawe dalej ilość listków i warstw pozostała taka sama. Shrinkflacja na pełnej.
Poniżej zdjęcia porównujące papier rumiankowy z papierem w granatowym opakowaniu (granatowy miał do tej pory taką samą gramaturę)
@jackblackcanada: bardzo możliwe, musiałbym sprawdzić. Mam w piwnicy zapas kupiony jakiś czas temu.
Nie jest to fair, że sklep zmniejsza opakowanie produktu zostawiając taką samą cenę. Jeżeli dalej ma te 150 listków, to znaczy, że musi być cieńszy.