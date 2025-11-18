Jechał, we krwi miał prawie 2 promile alkoholu. Już po tygodniu odzyskał prawko.
Nazwisko sędziego powinno być podane.
Pismaki powinny podać sygnaturę akt.
Z sygnaturą akt masz nazwisko sędziego.
Oczywiście pismaki nie podadzą, bo to się nie wydarzyło. Art pisany przez AI, kompletnie z d--y, pisanina dla klicków.
Dlatemu zakop.
- Przepraszam wujku...
Bekneliby za to dwa razy - cywilnie i administracyjnie, za kradzież.
papier był do któregoś 2018 czy 2019 wymagany (nie miałeś przy sobie to nie mieli czego zatrzymać xd)