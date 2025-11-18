jak przepierdzielić pieniądze cd
Komentarze (42)
najlepsze
Takie pajacowanie to i 50lat może potrwać, pewnie sowicie wypłacane, a nawet prac ziemnych pod fabrykę nie wykonają ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@RKN_: Będzie dobrze, wszystko będzie dobrze, tylko jak to bywa w kapitalizmie czasami się jakiejś firmie zbankrutuje i to akurat będzie ta firma ;)
@RKN_: ile k---a? To już lepiej niech wydadzą to na elektrownie.
To się nie może nie udać. Polska gurom!
A śmiejecie się z Ukrainy.
NIC! Izera może się poszczycić nieskazitelną opinią w tym zakresie. Nie każdy zdaje sobie z tego aprawę ale w całej historii firmy nie zarejestrowana ani jednej awarii jakiegokolwiek elementu. Osiągnięcie wręcz trudne do uwierzenia ale to nie jest zadna propaganda tylko najszczersza prawda.
To się bazywa polska jakość!