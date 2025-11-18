Mieszkam w Bielsku-Białej gdzie istnieją dwie firmy (kiedyś były jedną częścią) dziś działają osobno. WISS Wawrzaszek oraz Szcześniak. Z tych dwóch fabryk wychodzi 99% straży dla Polski i spory procent dla Finlandii, Szwecji, Czech, Słowacji czy Węgier. A ostatnio nawet widziałem wersję dla Meksyku... Także mają rozmach. Jak Polak chce to potrafi.