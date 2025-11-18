W tej polskiej fabryce powstaje co 4 śmieciarka w Europie - Fabryki w Polsce
Odwiedzamy fabrykę Zoeller Tech w Rekowie Górnym największego producenta zabudów komunalnych w Europie! Zobacz, jak powstają nowoczesne śmieciarki, bez których nasze miasta nie dałyby rady z odpadami. Kulisy produkcji, innowacje i technologie prosto z "Fabryki w Polsce".FabrykiwPolsce
"W tej rumuńskiej fabryce powstaje co 4 śmieciarka w Europie" xD
Ludzie otwierają piekarnie, handlują pietruszką i szmelcem z Chin, bo nie mają kilkudziesięciu milionów na inwestycję