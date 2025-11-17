Ładnie zrobione ale IMO to jest jeden z takich przypadków - paradoksów:

- jak ktoś jest "głupi" to tego nie będzie potrzebował, nie będzie chciał w ogóle oglądać

- jak ktoś ogarnia strukturę katalogów jako koncept i ogólnie jest na tyle ogarnięty, że w ogóle pomyśli o użyciu terminala, to ogarnie to na zasadzie "aha, ok". Nie będzie oglądał pół godziny wyjaśnień tylko chce taki szybki "flash" - ok to jest cd, Pokaż całość