Pierwsze kroki w terminalu - nawigacja po Linuksie dla TOTALNYCH NOWICJUSZY
Hej! W dzisiejszym nagraniu przedstawiam totalne podstawy nawigacji po systemie Linux. Wideo jest skierowane do ludzi, którzy boją się konsoli i chcieliby jej spróbować. Jeśli jesteś w takim położeniu i faktycznie chcesz poznać temat, to wideo jest właśnie dla Ciebie!olinuksieprzykawie
- #
- #
- #
- #
- #
- 48
- Odpowiedz
Komentarze (48)
najlepsze
Tylko to nie są problemy Kowalskiego. Kowalski do sortowania zdjęć może sobie ogarnąć soft a katalogów ze strukturą do projektów tworzył nie będzie, jemu
@walokid: Wiesz... z praktyki...
Jeżeli się psuje Linux i na ile psuje się Linux, to w wielu sytuacjach nie jest konieczne wyciąganie pendrive rozruchowego czy podłączanie do innego komputera dysku z zepsutym Linuxem. Jeżeli np. aktualizacja jakiegoś pakietu coś popsuła, to często bez sesji graficznej jest
no mozna, ale nie wyobrazam sobie zeby poza fanatykami i ludzmi pracujacymi w it to wydawalo sie atrakcyjne
jesli to ma zachecic laika do linuxa to chyba skutek bedzie odwrotny
@3mortis: Plus jest taki że jak się dobrze skonfiguruje to myszka jest potrzebna tylko do przeglądania internetów. Na windowsie też się zresztą da tak użytkować system.
1. Mogłeś zarysować koncept jak są tworzone polecenia i jak są podawane argumenty. Ktoś przesiadający się z Windowsa nawet "kalkując" koncept wiersza poleceń może mieć tendencje do używania znaku
/jako podawania argumentów zamiast znaku
-.
2. (związane z pkt. 1) Wskazać że większość poleceń ma wbudowanego helpa po podaniu argumentu
-hlub
--help.
3. W nawiązaniu do pkt. 2. można wspomnieć o poleceniu
lessi użyciu symbolu
|do
Co do wszystkich innych punktów oprócz 1 - miałem absolutną świadomość, że wielu rzeczy tu zdaje się brakować. Miałem jednak sporą obawę, że tego typu koncepty, jak less, potoki, czy inne programy terminalowe (akurat tree użyłem w wideo), a nawet pomoc w manpages to może być odrobinę za dużo. Może
Jak już pokaże się helpy i podręczniki to można pokazać kilka poleceń, pokazać jak działają i wskazać że wiele jest do odkrycia (zwłaszcza że nie każde distro przychodzi z użytecznymi rzeczami na pokładzie jak sshfs, testdisk, smartmontools i innymi takimi).
Tym bardziej,
Pierwsze kroki w terminalu - nawigacja po Linuksie w terminalu dla TOTALNYCH NOWICJUSZY
Kilka przykładów to masowa konwersja i przenoszenie plików, wyszukiwanie złożonymi wzorcami, szybkie filtrowanie treści, automatyczne tworzenie archiwów i backupów, hurtowe zmiany nazw oraz skrypty kombinujące te operacje w jedną komendę.
Znajomość konsoli ma dodatkową potężną zaletę, że można przez nią dostać
Za program do konsoli polecam Yakuake. Styl drop-down terminala z Quake. Używam od lat z globalnym skrótem klawiszowym (na Alt + F3). Fajny terminal zawsze pod ręką. Na KDE domyślnie jest też skrót Alt + F2 do szybkiego odpalania programów. Razem dobre połączenie, ale niebezpiecznie blisko Alt + F4, który zamyka bierzące okno.
- jak ktoś jest "głupi" to tego nie będzie potrzebował, nie będzie chciał w ogóle oglądać
- jak ktoś ogarnia strukturę katalogów jako koncept i ogólnie jest na tyle ogarnięty, że w ogóle pomyśli o użyciu terminala, to ogarnie to na zasadzie "aha, ok". Nie będzie oglądał pół godziny wyjaśnień tylko chce taki szybki "flash" - ok to jest cd,
KONTEKSTU.
Nie złapiesz go suchą listą komend które możesz użyć
Edit: ujmę to też w ten sposób. Konsola jest obok w zanadrzu i w zdecydowanej większości przypadków do użytku domowego nie jest potrzebna. Ale to tak, jakby mieć do dyspozycji b--ń wyplusowaną na