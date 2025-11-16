3500 km Rowerem przez Japonię - Tydzień 1: Przez Kiusiu i Shikoku
Hej, chciałbym zaprosić was do obejrzenia pierwszego filmu z serii Rowerem przez Japonię. Zaczynam w Kagoshimie, i w pierwszych dniach przemierzam Kiusiu i archipelag Amakusa. W drugiej części zahaczam o Shikoku i przejeżdzam przez słynne Shimanami Kaido. Zapraszma do oglądaniapietia94
@jack-frost78: jak wydajesz mało, zarabiasz dużo (lub odłożysz), nie masz zobowiązań typu kredyt, a nawet jak wynajmujesz i na czas wyjazdu nie musisz płacić czynszu, to już tak dużo nie wychodzi.
Nie wiem jak OP, ale 3500 km można spokojnie zrobić w miesiąc, czyli na normalnym urlopie pracowniczym. Jak ma się jdg, to już w ogóle luz.