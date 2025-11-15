Bażanty są głośne. Gdy u Taty na wsi jakiś postanowi zrobić sobie spanko na którymś z okolicznych drzew, to przy otwartym oknie potrafi wybudzić w nocy. Nie gonię takich gości, zwłaszcza że cieszy oko, ale wolałbym szlachetny śpiew małych ptaszków o poranku.