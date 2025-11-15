Bażant - fakty i ciekawostki
Najwcześniejsze informacje o występowaniu bażantów (Phasianus colchicus) na obszarze położonym w obecnych granicach Polski pochodzą z 1567 roku ze Śląska. Koguty walczą ze sobą o partnerki. Dominujące koguty gromadzą wokół siebie stadko liczące do 10 kur...Lifelike
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 23
- Odpowiedz
Komentarze (23)
najlepsze
@powsinogaszszlaja: Też miałem. Ale częściej lisy i borsuki. Były i dzikie kaczki i oczywiście zające. Sroki mieszkają na stałe.
Tyle ciekawostek ode mnie.