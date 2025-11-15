Co by się stało jakby ktoś włamał się do muzeum niemieckiego i ukradł eksponaty (własność Polski zrabowana w czasie IIWŚ) a następnie zostawił je pod drzwiami dyrektora muzeum narodowego w PL?

Czy kradzież czegoś co już zostało ukradzione jest przestępstwem ? Zwłaszcza że przedmioty zwraca się właścicielowi ?