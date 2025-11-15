"Zrabowane skarby II wojny światowej. Czy kiedykolwiek je odzyskamy?"
"Ponad pół miliona dzieł sztuki oraz dziesiątki milionów książek z polskich zbiorów zostały utracone podczas II wojny światowej. Mimo wysiłków podejmowanych przez polskie instytucje, szanse na ich odzyskanie są niewielkie. Na przeszkodzie stoją skomplikowane przepisy prawne..."paramedix
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 15
- Odpowiedz
Komentarze (15)
najlepsze
Czy kradzież czegoś co już zostało ukradzione jest przestępstwem ? Zwłaszcza że przedmioty zwraca się właścicielowi ?
Tak jak pisało w artykule: Najtrudniej odzyskać dzieła znajdujące się w rękach prywatnych oraz poza granicami Niemiec. Szczególnie w krajach, które nie planują ich zwrotu, m.in. w Rosji.
Np. można by było wmienić cześć dzieł z Berlinki.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Depozyt_berli%C5%84ski
Manuskrypty Goethego, Mozarta, Beethovena, Bacha są raczej ważniejsze dla Niemiec niż Polski.
Prawnie tak, co nie zmienia faktu, że można niemieckie dzieła sztuki i kultury, około 50% Berlinki typu manuskrypty Goethego, Mozarta, Beethovena, Bacha (Mozart to w sumie Austriak) wykorzystać do negocjacji, żeby przyspieszyć cały proces. Też nie widzę takiego wielkiego znaczenia dla Polski, że jakieś 200 listów Goethego znajdowało się w naszym posiadaniu.