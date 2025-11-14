Lubię brutalizm i jak widzę te osyfione budynki to aż mi się karcher w garażu odpala. Ale większość jest do wyburzenia niestety, bo to nie są jakieś wybitne dzieła, za to są kompletnie nie dostosowane do współczesnych realiów. Bloki które mają komunistyczno limitowane metraże i konstrukcje których termomodernizacja sensowna przewyższa postawienie od nowa. Hotele w których nie ma parkingów i nie da się zamontować klimatyzacji.

a najlepsze są gigantomaniaczne makabryczne kościoły budowane