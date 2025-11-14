Brutalizm w Polsce - które budynki są naprawdę brutalistyczne?
Brutalizm to styl architektoniczny, który zdominował krajobraz miast na całym świecie w latach 50. i 60. XX w., ale został szybko odrzucony ze względu na kontrowersje i uznany za przestarzały. Aby zaliczyć budynek do brutalizmu musi być spełnionych kilka warunków...Lifelike
- #
- #
- #
- #
- #
- 31
- Odpowiedz
Komentarze (31)
najlepsze
a najlepsze są gigantomaniaczne makabryczne kościoły budowane
@ZostaneMistrzem: KK przyczynił się do upadku komunizmu. To był symbol, ruch oporu, zorganizowana instytucja anty-rządowa. Dokładnie tak samo było z Solidarnością.
Ty patrzysz na ten temat z pozycji obecnego KK czy Solidarności ale to są zupełnie dwie różne instytucje. Teraz Solidarność+KK kolaborują z władzą (Kaczyński), wcześniej to były zupełnie inne instytucje.
PS.
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Brutalist_architecture_in_London
Komentarz usunięty przez autora
Dlaczego?
Brutalizm (od béton brut – „surowy beton”) to styl architektoniczny lat 50–70., który charakteryzuje się:
• dominującym użyciem surowego,
Komentarz usunięty przez autora