W Wirginii 2 psy zagryzły 23 jelonki w pogotowiu dla dzikich zwierząt [ENG]
Psy wdarły się na wybieg dla zwierząt i zagryzły 23 młode jelenie, które były prawie gotowe do wypuszczenia na wolność.boboliwo
- #
- #
- #
- #
- #
- 26
- Odpowiedz
Psy wdarły się na wybieg dla zwierząt i zagryzły 23 młode jelenie, które były prawie gotowe do wypuszczenia na wolność.boboliwo
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (26)
najlepsze
@PuchaczLesny: tu nie trzeba nic nakręcać
no to są już wolne ( ͡° ͜ʖ ͡°)