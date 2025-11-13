Red Bull na cenzurowanym. Poważne zarzuty, dotyczą wycinania konkurencji
Komisja Europejska podejrzewa, że Red Bull stosował strategię mającą na celu ograniczenie konkurencji na rynku napojów energetycznych.Firma miała oferować sprzedawcom zachęty, by ci ograniczali sprzedaż konkurencyjnych produktów.Jeśli zarzuty się potwierdzą, Red Bull może zapłacić karę sięgającStopa_Szopa
Komentarze (54)
Ale głównie rozdawały puszki na koncertach, eventach itp.
maszyna KE wprawiona w ruch, za chwilę na naszym rynku głównymi graczami będą tylko amerykanie, tak jak miało być
Oj tam, wliczone w koszta, gdyby nie tłamsili konkurencji to byliby w plecy tylko skromne 40 :')