Samsung pokazał dysk SSD, który wymienisz część po części
Samsung rozdzielił kontroler SSD oraz pamięć NAND na dwa niezależne moduły,które można wymieniać lub modernizować oddzielnie. Taki układ nie tylko umożliwia łatwiejsze aktualizacje i naprawy, ale również, jak zapewnia producent, znacząco wydłuża żywotność nośnika dzięki lepszemu odprowadzaniu ciepłaFredOnizuka
Komentarze (46)
Fajnie, teraz będzie można zamiast kupić jedną rzecz za X dolarów to będzie można kupić dwie części za 2X dolarów - każda po X dolarów ( ͡° ͜ʖ ͡°)
w sumie to ciekawe że jedni producenci idą w modułowe dyski NVME mogą robić modułowy napęd który jest malutką częścią PC czy laptopa, a producenci laptopów nie potrafią kuźwa zrobić wyjmowanego CPU a zaraz zapomną jak się wymienny RAM robi.
Za coś takiego powinni rozstrzelać.
..i pewnie tutaj będzie ten sam problem co w macu - niby wszystko możesz wymienić, ale co Ci da wymienienie komórek pamięci, jak nie możesz ich wymienić
Och...
Czyli go nie wymienię, bo nie pracuje w serwisie samochodowym i nie mam samochodu autonomicznego.