Zbrodnia bez kary. Historia tajemniczego zabójstwa dwójki dzieci we wsi.
11-letnia Monika i 9-letni Januszek zostali uduszeni w lesie we wsi Jeńki w gminie Sokoły. Prokuratura ustaliła, że dzieci zabił ich mieszkający w tej samej wsi kuzyn. Sam był wtedy 13-letnim dzieckiem. Sprawa trafiła do sądu, a ten właśnie ją umorzył.robert-kuzba
Komentarze (39)
Tu przynajmniej sàd pojechał po materiale dowodowym, w sprawach medycznych nie czytają akt
@srgs: Przecież właśnie to robi.
@100piwdlapiotsza: jeszcze dodaj, że jesteś tym kuzynem
- jak wiesz ze przez swiadka mozesz dostac czape to bedziesz bardzo dokladny w wyczyszczeniu swiadkow. I zamiast, powiedzmy, 1 ofiary czyscisz do skutku bo tobie nic nie zaszkodzi a mozna tylko zyskac. Nieszczesliwy wypadek? i swiadkiem tego jest rodzina ofiary? To tym gorzej dla tej rodziny.
