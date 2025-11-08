Archiwum X nie dało rady bo śledczy z 1989 roku prawdopodobnie dali ciała i źle zabezpieczyli dowody. Skakanka. Wymazy spod paznokciami. Były jakieś ślady krwi. Na butach ślady linii papilarnych. Z tego wszystkiego powinno dać się pozyskać DNA. Jeśli facetowi postawiono zarzuty na podstawie badania z wariografu a nie DNA to albo te dowody zaginęły albo były źle zabezpieczone i nie można ich już zbadać. Ciekawe czy zachowała się ta folia którą Pokaż całość