Polscy iPhoniarze ludźmi drugiej kategorii dla Apple
Siri - Jedna z najważniejszych funkcji w systemach firmy Apple dalej nie działa w języku polskim. Za to jest ruski, turecki, wietnamski czy malajski... Dzisiejsza aktualizacja systemu nie wprowadziła przez wielu Polaków od lat oczekiwanej podstawowej funkcjonalności, którą posiadają inne kraje.reronin
Komentarze (235)
@ufo123456789: jak by nie patrzec apple w Polsce oficjalnie nie ma a to co sprzedaje to reselerzy. Nawet kupno sprzętu oficjalnie z apple.com realizowane jest z Czech...
- Polski: 43 miliony
- Rosyjski: 253 miliony
- Turecki: 110 milionów
- Wietnamski: 97 milionów
- Malajski: 290 milionów
@LiczbaPi: Tego to akurat lepiej nie podawać jako przykład. Tak na wszelki wypadek. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Przrciez gdyby to byla jedna z najwazniejszych funkcji i nie dzialala w Polsce, to nikt by takiego telefonu nie kupil, prawda?
PRAWDA?!?
Ale jak to ożywczy i pełen emocji i innowacji deszcz! #pdk ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Sprawdźcie sobie co i za ile bezczelny netflix oferuje w Polce, a co oferuje powiedzmy w USA, albo jeszcze lepiej w israelu.
ale za to po angielsku też działa tragicznie xD
Według kogo?