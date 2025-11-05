Górnicy dostaną odprawy, kopalnię zamkną. Nasz sąsiad żegna wydobycie węgla
W Czechach dobiega końca era wydobycia węgla kamiennego. Jak poinformowała spółka Kopalnie Ostrawsko-Karwińskie (OKD), ostatnia czynna kopalnia CzSM w Stonawie koło Karwiny na Zaolziu zakończy działalność 31 stycznia 2026 roku.rybak_fischermann
Komentarze (21)
Mam nadzieję, że co bardziej obrotni wezmą odprawę w Czechach, zdążą się zatrudnić w JSW czy PGG i tu przytula wkrótce drugi hajs ( ͡º ͜ʖ͡º)
@Aster1981: Piłeś? Nie pisz!
@sberatel: To tak jak górnicy odchodzili z pracy: bierzesz odprawę a potem wracasz jako podwykonawca. W sumie kiedyś to darmowe mieszkanie za odprawy można było zgarnąć.