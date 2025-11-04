Tajne majątki sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Będą decydować we własnej spraw
Pod koniec listopada Trybunał Konstytucyjny pochyli się nad przepisami nakazującymi publikację dokumentów o stanie posiadania sędziów.PIAN--A_A--KTYWNA
@Grzesiok:
To, że Piotrowicz jest, jest po prostu zbawienne dla anty-pisu. Jeden Piotrowicz sprawia, że np. PO umieszczając na swoich listach byłych kacyków z PZPR staje się dziewicą, bo jest PIOTROWICZ! To, że współrządzi np. taki komuch Czarzasty nie stwarza żadnego problemu, no bo Piotrowicz. Karta Piotrowicza niczym karta joker w talii.
@Raetar:
W referendum obywatele będą decydować o konstytucyjności przepisów. No masz łeb chłopie.
Do tego chcesz wydać około 90 mln zł, na tą sprawę. Gratuluję głupich pomysłów.
A kiedy już zadecydują o utajnieniu majątków, to jaki argument wyplujesz? Pogratulujesz im zacnych pomysłów?
@MrPoland: z racji stanowiska (nie jestem sędzią jak coś) składam oświadczenie majątkowe, które jest publikowane w internecie, ale bez adresów zamieszkania czy adresów nieruchomości. Co za problem, by tak samo było z oświadczeniem sędziów?
@miken1200: Co to ma na celu? Random z internetu nie może takiego oświadczenia zweryfikować. Zwykła podnieta dla plebsu. Od kontroli jest KAS.
@Vetinari:
Tak, mamy biedny TK który bada czy coś jest zgodne z konstytucją czy nie jest. Bo UWAGA tak mamy skonstruowane prawo. Dlatego nie SN ani NAS decyduje czy coś jest zgodne z konstytucją tylko TK. Szokujące prawda.
Na podstawie jakich przepisów chciałbyś by zgodność przepisów z konstytucją rozstrzygał SN albo NAS?