Nie podawaj firmom informacji, których nie dałbyś facetowi z ciemnej uliczki.
Facet opisuje całkiem sensownie na przykładzie zakupu biletu do kina to, co może się dziać dalej z naszymi danymi jak temu zaradzić. I dlaczego "ja nie mam nic do ukrycia" funkcjonuje przeciwko tobie (finansowo!). Długie, prawie godzina i [EN], - ale warto zacząć sobie uświadamiać jak to działa.bialy100k
- #
- #
- #
- #
- 12
- Odpowiedz
Komentarze (12)
najlepsze
"Nie używajcie Chrome! Chrome zbiera informacje o tobie. Używajcie Brave. Brave jest super bezpieczny! Nie znam wprawdzie osobiście żadnego z twórców Brave ale moja znajoma zna i mówi, że to spoko ziomki!".
(Takie moje koślawe, luźne tłumaczenie)
Jezu. Problem naprawdę poważny a argumenty małego Jasia z piaskownicy.
Rozumiem i doceniam intencję ale wrzucanie takiego materiału to jak proszenie się o łatwe zaoranie. Co z tego, że autor ma rację, meritum to być może clue naszego być albo nie być. Nie jest niestety dobitny, argumenty czasami anegdotyczne, brak pewności siebie...wiesz stary... posyłamy drona i bęc. Zed's dead...
Chesz zwyciężyć wojnę - daj dobrą amunicję.
ps. Wykopię - szanuję ideę i też chcę walczyć.
Tylko dlatego że Google, Facebook, OpenAI czy ktoś inny ma już coś za uszami nie usprawiedliwia absolutnie niczego i nie sprawia że mamy to tolerować i akceptować.
Tak naprawdę jedyne na co zwracasz uwagę że trzeba takim firmom jeszcze bardziej dosrać karami i
@not-sweet: Chętnie wrócę na drzewo.
A tobie polece przeczytać politykę prywatności i regulamin podczas konfigurowania androida.
I twoje widzimisię nie ma tu znaczenia. Są to dokumenty które akceptujesz jako użytkownik.
Pozdro
Wiem, że można przesiąść się na linux tails i masakrycznie sobie życie utrudnić ale ja lubię swpjego windowsa/maca (używam obu) lubię też sój chrome czy brave a jak szukam: budget friendly mini pc to mam w dupie, że potem mi wyskakują reklamy: ba ja nawet w nie kliknę, potem poczytam reviews (wiem, że część kłamie) i nawet może kupię a