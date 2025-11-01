Trochę takie peirdolenie bo ludzie używają to co ejst przyjaznme i wygodne.

Wiem, że można przesiąść się na linux tails i masakrycznie sobie życie utrudnić ale ja lubię swpjego windowsa/maca (używam obu) lubię też sój chrome czy brave a jak szukam: budget friendly mini pc to mam w dupie, że potem mi wyskakują reklamy: ba ja nawet w nie kliknę, potem poczytam reviews (wiem, że część kłamie) i nawet może kupię a Pokaż całość