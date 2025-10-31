Sound Blaster 64 Gold, czyli lepsze wrogiem dobrego [Adam Śmiałek]
Opowieść o ostatniej wielkiej karcie muzycznej w formacie ISA, która niejako zamykała epokę DOS-a i w pewnym sensie najbardziej entuzjastyczny czas dźwięku w pecetach. Czy warto było przepłacać za wersję gold? O pułapkach czyhających na klientów w edycjach limitowanych.sznaps82
Komentarze (18)
najlepsze
patrycjusze wybierali co innego
Gra z 2008 roku(jeszcze lepszy dźwięk dało się uzyskać za pomocą tej technologii włączając funkcje bass boost który redukował pewną wadę cmss-3d ale nawet bez tego robi wrażenie):
https://youtu.be/hOOWWCspEWo?si=VxznawpIoilpyN98&t=732