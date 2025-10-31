Hity

tygodnia

Flippowanie uznane za działalość gospodarczą:)
2426
Dość tej chorej zmiany czasu, tylko czas letni!
2478
Amstaff rzucił się na dziecko. Prokuratura umorzyła śledztwo
2293
11-latka złamała kręgosłup na sali zabaw podczas przyjęcia urodzinowego
1973
Pożegnanie w "Jeden z dziesięciu". Po kilkunastu latach
1736

