"Książę Andrzej ma się wynieść. Król pozbawił go tytułów"
"30 października 2025 roku zapisze się w historii monarchii brytyjskiej. Król Karol III postanowił bowiem pozbawić tytułów swojego brata - księcia Andrzeja. Monarcha, którego życie jest pełne skandali, ma się wynieść z rezydencji Royal Lodge. Opuścić to miejsce ma też jego była żona, Sarah Ferguson"paramedix
- #
- #
- #
- #
- #
- 83
- Odpowiedz
Komentarze (83)
najlepsze
więc chyba jakoś da radę..
@HalTrout: niedawno dopiero został królem. Czekał ale na to aż matka się przekręci.
@alexmich: Wypowiadam się ogólnie o nich wszystkich. Poniżej kilka takich tam internetowych ciekawostek do poczytania.
Smaczki - jest dom gdzie przenoszą księcia Andrzeja, jest i Epstein w posiadłości Królowej Elżbiety.
https://nelugia.pl/ciemna-strona-krolowej-elzbiety/
Posiadłość zajmuje powierzchnię około 20 000 akrów (ok. 8 000 hektarów) , a same ogrody zajmują powierzchnię około 600 akrów (ok. 243 hektary). Dokładna liczba pomieszczeń w samym domu nie jest znana, ponieważ wiele z nich jest prywatnych i niedostępnych dla zwiedzających. Szacuje się jednak, że łącznie jest
Ale by były j---a