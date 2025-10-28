Podstawa prawna
Najbardziej właściwym aktem prawnym do wprowadzenia takiej zmiany jest: Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. 2014 poz. 915 z późn. zm.).
To właśnie ta ustawa określa sposób prezentowania cen, w tym ceny jednostkowej, promocyjnej itd. Implementuje też unijne przepisy o przejrzystości cen (dyrektywa 98/6/WE).
Gdzie dokładnie dodać zapis
Najlepiej dopisać nowy art. 4a po obecnym art. 4 („Sposób uwidaczniania cen”).
Proponowany zapis:
Art. 4a. [Czytelność prezentacji ceny podstawowej]
- Cena podstawowa towaru lub usługi, niewymagająca spełnienia dodatkowych warunków (w szczególności zakupu wielopaku, posiadania aplikacji, karty lojalnościowej lub udziału w promocji), musi być przedstawiona w sposób czytelny, jednoznaczny i wyróżniający się spośród innych informacji o cenie.
- Na wszelkich oznaczeniach cenowych, w tym etykietach, wywieszkach i materiałach reklamowych w miejscu sprzedaży, cena podstawowa powinna być zapisana największym użytym rozmiarem czcionki.
- Ceny promocyjne, warunkowe, pakietowe lub uzależnione od posiadania aplikacji, karty lub innego warunku, mogą być prezentowane dodatkowo, lecz rozmiar czcionki ich zapisu nie może przekraczać 70% rozmiaru czcionki użytego dla ceny podstawowej.
Komentarze (24)
A no i zakaz uzależnienia ceny od posiadania aplikacji. Mogą być zniżki od wartości rachunku ale nie na produkty.
Cena podstawowa zawsze po lewej. Wielkość i krój czcionki takie same dla ceny podst i promo. W przypadku kilku promocji cena podstawowa nadal 50% powierzchni kartki z ceną, druga połowa z promo dzieli się na mniejsze części.
@HabaHabaZutZut: Może i nie poprawiłoby to zupełnie nic przy czytelnych cenówkach, ale za to tysiące ton śmieci miesięcznie.
Bez aplikacji, naklejek, dni tygodnia, kuponów, za-jedną-przy-zakupie-trzech, cen-drugiego-produktu.
Ile jest napisane tyle płacisz.
Jak się polska szkoła biznesu upiera - to niech przy kasie januszariat się wykłuca, wbija zniżki, trzęsie szejkomatem, pokazuje kupony czy w inny sposób się upadla.
Ale ludzie kupują oczami, więc pewnie po prostu wróci normalność.
Obecnie to co widuje w sklepach to najczęściej jest coś w stylu 5.99 za produkt ale tylko przy 3 sztukach we wtorki po 12 w nieparzyste miesiące i to tylko z kartą mój pie*olec (obowiązuje limit 2 sztuk na osobę) - za to powinno
Ze wszystkich tagowanych sklepów, to w lidlu jest najlepiej przedstawiana cena ʕ•ᴥ•ʔ
Co to kurde hurtownia czy Biedronka?
@Mimimimimimimimimimimi: Swoją drogą Biedronka chyba tak zaczynała karierę.
LOL