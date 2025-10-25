Nie złapało jej gestapo, a wpadła w łapy UB. Bohaterka Armii Krajowej
Brytyjska historyk napisala książkę o Elżbiecie Zawackiej ZO, bohaterce AK z Torunia. Teraz została wydana w języku polskim.Historia_Podcast
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 16
- Odpowiedz
Brytyjska historyk napisala książkę o Elżbiecie Zawackiej ZO, bohaterce AK z Torunia. Teraz została wydana w języku polskim.Historia_Podcast
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (16)
najlepsze
- Neuropki:
Volksdeuche, kolaboranci i Vloksturm, co na niego głosował niech zacznie się w końcu uczyć. Przecież to wstyd, że nie znacie jeszcze Nazistowskiego hymnu. Jak wam się tak podoba Faszystowska kultura z ich gazowaniem podludzi, którymi jesteście to jedzie sobie na saksy podcierać SS-mańskie tyłki. Przecież zamiast głosować na PO i się tu męczyć
@tomaszkus: Ale dlaczego łączysz PO z AfD skoro po wyborach europejskich w 2024 roku AfD i Konfederacja razem włączyły się w tworzenie grupy parlamentarnej w Parlamencie Europejskim Europe of Sovereign Nations Group/ „Europa Souveräner Nationen”.