Nie każdy Hans był zły. Mój wujek, którego wygnali na roboty u Bauera podczas 2WŚ, zawsze mówił o nim dobrze, że pracownikami się opiekował i niczego mu nie brakowało. Był dzieciakiem kiedy go tam wysłali. Wiadomo, zawsze to niewolnicza praca, ale co innego kiedy swoich niewolników traktuje się jak bydło na r--ź, a inaczej jak ludzi.