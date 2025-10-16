Zaglądali do kufrów, zaglądali do waliz...
Czekam na serio, aż wprowadzimy system segregacji, gdzie będzie trzeba osobno segregować:
- plastik recyklingowalny
- plastik nierecyklingowany
- papier
- szkło recyklingowane
@bregath:
Można też nieszczarką do papieru i do kibla.
No chyba że wprowadzą nano-czipy w każdym towarze,
to wtedy c--j...
Az czekam kiedy w lokalnych wspolnotach zainstaluja czipy do toalet. Za biegunke lub zbyt duze stezenie azotanow w kupie, bedziesz placil wiecej.
Co ty dobrego robisz dla planety skoro wywalasz 20 butelek miesięcznie, które i tak ostatecznie trafia na wysypisko albo do spalenia? Nic dobrego nie robisz, po prostu wybierając kolory śmietniczek usprawiedliwiasz siebie i jesteś przekonany, że jesteś super i robisz dobrze.
W
@Krupier: No oczywiście, że nie tak. Człowiek nie powinien się martwić o śmieci. Płaci, oddaje i do widzenia.