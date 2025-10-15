Od Królewny Śnieżki po Tron: Ares - rok największych porażek Disneya w historii
Disney przeżywa najgorszy rok w historii. Od Królewny Śnieżki po Tron: Ares 2025 to pasmo klap w box office i kryzys filmowego giganta.BigBadDice
Komentarze (104)
@patryk-wuwuw: niech zdycha. Mają to na co sobie pracowali przez lata. Chcącemu się krzywda nie dzieje.
tam po prostu nie ma przywództwa, nikt tym bajzlem nie zarządza, wygląda jakby wszystkie decyzje były podejmowane przez przypadkowe komitety
zobacz na sequele Gwiezdnych Wojen- wydali 4 miliardy na prawa do jednej z najbardziej ikonicznych serii filmów w historii kina
Mieli zrobić 3 kolejne filmy w serii by dopowiedzić do końca historię na zakończenie której ludzie czekali
@sEB-q: Raczej chodzi o "NIE zmieniające się gusta widzów", mimo ich usilnych działań ¯\(ツ)/¯
@sEB-q: Mów za siebie. Ja nie chcę żadnej narracji LPG, nawet tej nienachalnej.
A tak na serio jak sie pisze filmy pod 5% populacji i te filmy są dedykowane im - to jest bardzo szlachetne, bo i zyski zx produkcji też będą na takim poziomie
To tak jak te lewaczki, które robiły swoje żenujące girl-power wersje Pogromców Duchów czy Gwiezdnych Wojen i były złe, że ludzie nie chodzą na te gnioty z powodu swoich zaściankowych poglądów.
@WaltherW: Ten tekst w ramkę można oprawić.
Potem obejrzałem sobie Obcego: 8 pasażer Nostromo i szczena opadła jaki to ma klimat.
A o co chodzi z całą krytyką serialu? Dzieci mają deficyt dopaminy, bo w 10-minucie pierwszego odcinka nie gania się Xenomorf z załogą na statku kosmicznym.
JRR Tolkien
@fajo-pab: "Evil is not able to create anything new, it can only distort and destroy what has been invented or made by the forces of good." (Z listu do syna Christophera,
Mikke moze nie zawsze jest pełny rozumu ale tutaj doyebał 101% prawdy