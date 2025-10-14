Tata zamordowany w Katyniu. Został po nim tylko urywek maskotki
Udostępnij poszukiwania Kwiecień 1943, Katyń. Niemcy dokonują ekshumacji zbiorowych mogił zamordowanych. W kieszeni jednego z mundurów, poza paroma listami i widokówką, znajduje się łapka pluszowego niedźwiadka. Ofiara zidentyfikowana jako Jerzy Turski, numer w katalogach ofiar 1780.Historia_Podcast
Komentarze (5)
Rosja to trąd, który osacza i jątrzy ciało każdego narodu który bierze pod "skrzydła" jest to nasz odwieczny wróg, którego nigdy nie powinniśmy lekceważyć, nawet teraz kiedy leży na ziemi z wybitymi przez Ukrainę zębami.