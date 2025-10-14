Historia tragiczna i przejmująca, niestety wojna napisała ich niezliczoną ilość. Sam Katyń, to symbol zdrady i bezwzględności totalitaryzmu, który nie cofał się przed niczym.

Rosja to trąd, który osacza i jątrzy ciało każdego narodu który bierze pod "skrzydła" jest to nasz odwieczny wróg, którego nigdy nie powinniśmy lekceważyć, nawet teraz kiedy leży na ziemi z wybitymi przez Ukrainę zębami.