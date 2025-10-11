Płeć i Seksualność, nowy kierunek na Uniwersytecie Warszawskim
Buahaha. Gospodarka EU szoruje. Dzietność białych nie istnieje, a bal odklejenców trwa w najlepsze.dwaplusdwatocztery
- #
- #
- #
- #
- 40
- Odpowiedz
Buahaha. Gospodarka EU szoruje. Dzietność białych nie istnieje, a bal odklejenców trwa w najlepsze.dwaplusdwatocztery
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (40)
najlepsze
https://biznesalert.pl/europa-rozgniatana-przez-usa-i-chiny-alarm-wszczeli-niemcy/
@MrMgr: nie byłbym tego taki pewien, UE zaraz wymyśli jakieś kolejne parytety i będzie wymagać żeby w prywatnych firmach był chociaż jeden taki pracownik tak jak wymusili żeby w zarządach były kobiety xD
@ubijakitopiel: Wystarczy, że zaoferują jakiekolwiek dofinansowanie za takiego pracownika, a Janusze sami zaczną się ślinić na myśl o dodatkowych pieniążkach xD