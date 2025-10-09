#csiwykop
Cześć Mirki i Mirabelki! Pierwszy raz piszę tutaj coś prywatnego, choć na Wykopie jestem już sporo czasu.
TL;DR
Kierowca wymusił pierwszeństwo, żeby uniknąć kolizji zjechałem do rowu. Sprawca odjechał, tablica rejestracyjna jest niewidoczna na nagraniu.
Miejsce i czas
- Kraków, ul. Skotnicka, kierunek centrum
- Wiadukt nad autostradą
- https://maps.app.goo.gl/ZwU9rUDZDhwey2A39
- Wtorek, 7.10.2025, ok. 19:55
Opis sytuacji
Samochód mam z ubezpieczeniem AC, zgłosiłem sprawę na policję. Szkody ograniczyły się do podwozia, pourywane plastiki, przerysowana płyta, ale auto jest sprawne.
Najgorszy jest brak odpowiedzialności tamtego kierowcy. Musiałem zjechać z drogi, wpadłem do korytka na odcinku przebudowy — auto wyciągnięto dopiero przy użyciu lawety. Trąbiłem, jestem pewien, że sprawca widział sytuację, ale odjechał bez reakcji.
Nagranie z kamerki
Rejestrator: MiVue 733 Link do nagrań: https://we.tl/t-Hgc11QsOl5
Prośba o pomoc
Jeśli ktoś potrafi poprawić jakość nagrania lub odczytać tablicę rejestracyjną, bardzo proszę o wsparcie! Samochód sprawcy to Niebieska Skoda, modelu nie zapamiętałem ale chyba Fabia/Octavia?.
Z góry dziękuję za każdą pomoc!
Komentarze (13)
do d--y pogoda,
nie każdy jest zajebistym kierowcą.
Nie chcę być adwokatem diabła bo ewidentnie nie twoja wina.
Ale nie zdziwił bym się jak by go policja znalazła a on nawet nie wiedział że taka sytuacja miała miejsce.
@tomasz-cyyyyyy:
I to był błąd.
W takiej sytuacji policja idzie do gościa i pyta, czy było takie zdarzenie. Na szczęście gość się przyznał, ale jak sam milicjant powiedział, jakby się nie przyznał, to nic by mu nie mogli zrobić