#csiwykop﻿

Cześć Mirki i Mirabelki! Pierwszy raz piszę tutaj coś prywatnego, choć na Wykopie jestem już sporo czasu.

TL;DR

Kierowca wymusił pierwszeństwo, żeby uniknąć kolizji zjechałem do rowu. Sprawca odjechał, tablica rejestracyjna jest niewidoczna na nagraniu.

Miejsce i czas

Kraków, ul. Skotnicka, kierunek centrum

Wiadukt nad autostradą

https://maps.app.goo.gl/ZwU9rUDZDhwey2A39

Wtorek, 7.10.2025, ok. 19:55

Opis sytuacji

Samochód mam z ubezpieczeniem AC, zgłosiłem sprawę na policję. Szkody ograniczyły się do podwozia, pourywane plastiki, przerysowana płyta, ale auto jest sprawne.

Najgorszy jest brak odpowiedzialności tamtego kierowcy. Musiałem zjechać z drogi, wpadłem do korytka na odcinku przebudowy — auto wyciągnięto dopiero przy użyciu lawety. Trąbiłem, jestem pewien, że sprawca widział sytuację, ale odjechał bez reakcji.

Nagranie z kamerki

Rejestrator: MiVue 733 Link do nagrań: https://we.tl/t-Hgc11QsOl5

Prośba o pomoc

Jeśli ktoś potrafi poprawić jakość nagrania lub odczytać tablicę rejestracyjną, bardzo proszę o wsparcie! Samochód sprawcy to Niebieska Skoda, modelu nie zapamiętałem ale chyba Fabia/Octavia?.